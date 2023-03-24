Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:09, 24 марта 2023Силовые структуры

Россиянин забил гантелью до смерти знакомого и захоронил его тело на кладбище

В Дагестане арестовали 37-летнего мужчину, забившего до смерти гантелью 26-летнего друга

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Дагестане арестовали 37-летнего местного жителя за убийство 26-летнего знакомого. Об этом в пятницу, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 марта в квартире на улице Акулиничева в городе Каспийске россиянин из-за личной неприязни забил до смерти друга гантелью. Затем мужчина вывез тело жертвы на кладбище в поселке Коркмаскала и захоронил.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Забайкалье арестовали россиянина за убийство женщины металлической цепью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны ВСУ
МВД объявило в розыск признанного иноагентом политолога Галлямова
Покупатель заводов IKEA высказался о возможности покупки «Леруа Мерлен» в России
Россиянин забил гантелью до смерти знакомого и захоронил его тело на кладбище
В сети раскритиковали работу тату-мастера за «брызги крови» на лице клиентки
Просивший убежище в России французский журналист получил паспорт РФ
Ксения Собчак станцевала с веерами и записала видео
Пассажир бизнес-класса отсудил у авиакомпании сотни тысяч рублей из-за кресел
Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила работу из-за «странного сбоя»
В Кремле прокомментировали вероятность «ареста» Путина в Армении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.