Россиянин забил гантелью до смерти знакомого и захоронил его тело на кладбище

В Дагестане арестовали 37-летнего мужчину, забившего до смерти гантелью 26-летнего друга

В Дагестане арестовали 37-летнего местного жителя за убийство 26-летнего знакомого. Об этом в пятницу, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 марта в квартире на улице Акулиничева в городе Каспийске россиянин из-за личной неприязни забил до смерти друга гантелью. Затем мужчина вывез тело жертвы на кладбище в поселке Коркмаскала и захоронил.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Забайкалье арестовали россиянина за убийство женщины металлической цепью.