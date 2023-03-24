Россиянина отправили в СИЗО за до смерти забитую металлической цепью женщину

В Забайкалье россиянина арестовали за убитую металлической цепью женщину

В Забайкальском крае по ходатайству следствия арестовали россиянина, жестоко расправившегося с жительницей Калганского района. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает пресс-служба районного суда.

По данным следствия, 17 марта дома у обвиняемого между ним и женщиной произошла ссора. Мужчина умышленно нанес жертве удары руками и ногами, а после вооружился металлической цепью и до смерти забил женщину, нанеся не менее десяти ударов в голову, туловище и по конечностям. Злоумышленник был задержан, на время следствия суд отправил его в СИЗО.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

22 марта сообщалось, что под Пермью осудили на 9 лет мужчину, из-за оскорбления забившего гостя до смерти гантелью.