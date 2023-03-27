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12:15, 27 марта 2023Среда обитания

Названы районы Москвы с сильно подешевевшими новостройками

«Бест-Новострой»: сильнее всего новостройки подешевели в Красносельском районе Москвы

Фото: Станислав Трифонов «Лента.ру»

С начала 2023 года сильнее всего новостройки подешевели в Красносельском районе Москвы — в среднем на 14,74 процента, до 846,6 тысячи рублей за один квадратный метр. Локации в старых границах столицы с наибольшим снижением цен на первичном рынке жилья назвали аналитики компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занимает район Сокол — там цены на строящееся жилье снизились на 13,54 процента, до 535,1 тысячи рублей за «квадрат». На третьем месте оказался район Вешняки — там новостройки подешевели на 12,75 процента, до 232,3 тысячи рублей за «квадрат». В пятерку лидеров также вошли районы Проспект Вернадского (минус 11,9 процента, до 352,5 тысячи рублей за «квадрат») и Фили-Давыдково (минус 11,68 процента, до 379,8 тысячи рублей за «квадрат»).

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При этом в целом по старой Москве средняя цена одного квадратного метра в новостройках в первой половине марта достигла 471,7 тысячи рублей. Показатель увеличился на 2,7 процента по сравнению со значениями в начале года.

«Лидерство Красносельского района обусловлено тем, что в продажу поступил новый комплекс апартаментов с ценами заметно ниже, чем в остальных проектах. В районе Сокол в экспозиции находится всего два проекта, существенное снижение средней цены в одном из них сказалось на показателях всего района. В Вешняках продажи ведутся в трех корпусах, в двух из которых существенно снизилась средняя цена», — прокомментировала председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Ранее специалисты назвали локации Москвы с самыми дешевыми новостройками. Лидером рейтинга оказался район Крюково — один квадратный метр в новостройках там стоит в среднем 210,2 тысячи рублей. Вторую строчку занимает район Бирюлево Восточное — там «квадрат» в новых домах стоит 211,7 тысячи рублей. Замыкает первую тройку Некрасовка с 220,8 тысячи рублей за «квадрат».

Нина Ташевская
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