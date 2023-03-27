Известная модель удалила тату с дьяволом после крещения

Американская модель Блэк Чайна удалила тату с дьяволом с бедра после крещения

Известная американская модель и светская львица Блэк Чайна (настоящее имя Анджела Рене Уайт) удалила тату с дьяволом после крещения. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость отправилась в тату-салон Clear Out Ink в Хендерсоне, штат Невада, США, где с помощью лазера избавилась от данного изображения, нанесенного на левое бедро черными чернилами. На размещенных кадрах видно, как мастер разрушает пигмент рисунка человекообразного существа с головой козла. «Спасибо тебе, Боже, что спас меня. Удаляю татуировку с Бафометом. Отправляю всю эту энергию обратно хозяину», — указала модель в описании к посту.

Известно, что данное изображение она набила в 2021 году. Кроме того, Блэк Чайна построила успешную карьеру на платформе для продажи откровенного контента OnlyFans. Однако впоследствии она заявила в интервью изданию Daily Mail, что отказалась от прежнего образа жизни после крещения. «Раз уж я крестилась, это совсем не то, чего Бог хочет от меня», — объяснила американка.

Ранее в марте Блэк Чайна впервые появилась на публике после удаления инъекций филлеров. Известно, что знаменитость посетила вечеринку Alexis Skyy’s Ellements Magazine Cover Reveal Party в Атланте. Звезда вышла в свет в сером джинсовом костюме с блестящей вышивкой.