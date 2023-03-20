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20:04, 20 марта 2023Ценности

Известная модель впервые появилась на публике после удаления филлеров

Модель Блэк Чайна появилась на публике в джинсовом костюме после удаления филлеров

Фото: @blacchyna

Американская модель и предпринимательница Анджела Уайт, более известная как Блэк Чайна, впервые появилась на публике после удаления инъекций филлеров. Соответствующие кадры публикует DailyMail.

Известно, что знаменитость посетила вечеринку Alexis Skyy’s Ellements Magazine Cover Reveal Party в Атланте. Звезда вышла в свет в сером джинсовом костюме с блесящей вышивкой. При этом Чайна дополнила свой образ макияжем в нюдовых оттенках, а волосы собрала в высокий пучок. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что на ее лице появились морщины и глубокие ямочки в области щек.

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Ранее в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модель заявляла, что хочет вернуть прежнюю внешность. Помимо этого, Чайна уже сделала пластическую операцию по уменьшению груди и ягодиц.

В марте американская актриса Кортни Кокс, прославившаяся благодаря роли Моники Геллер в «Друзьях», назвала введение чрезмерного количества филлеров своей самой большой ошибкой. 58-летняя знаменитость рассказала, что прибегала к антивозрастным инъекциям, которые сильно изменили ее внешний вид. По словам Кокс, ей пришлось удалить большую часть лекарств из-под кожи, поскольку ее внешность выглядела неестественно.

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Екатерина Ештокина
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