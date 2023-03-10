58-летняя Кортни Кокс назвала инъекции филлеров своей самой большой ошибкой

58-летняя актриса Кортни Кокс призналась, что удалила введенные филлеры

Американская актриса Кортни Кокс, прославившаяся благодаря роли Моники Геллер в «Друзьях», назвала введение чрезмерного количества филлеров своей самой большой ошибкой. На эту тему она высказалась в выпуске подкаста Gloss Angeles.

Так, 58-летняя знаменитость рассказала, что прибегала к антивозрастным инъекциям, которые сильно изменили ее внешний вид. «Это эффект домино. Ты не понимаешь, что со стороны выглядишь неестественно, поэтому продолжаешь колоть все больше препарата», — призналась она.

По словам Кокс, ей пришлось удалить большую часть лекарств из-под кожи, поскольку ее внешность выглядела неестественно. «Хорошо, что это можно было исправить. Теперь мой подход к старению изменился», — заявила актриса.

В феврале 2022 года Кортни Кокс призналась в зависимости от косметологических процедур. Актриса отметила, что вместо посещения специалистов стала предпочитать ухаживать за лицом с помощью различных уходовых средств, так как ей необходимо хорошо выглядеть во время съемок.