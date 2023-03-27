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20:18, 27 марта 2023Путешествия

Пассажир открыл дверь самолета за секунды до взлета и был задержан

Пассажир рейса Delta в Сиэтл открыл дверь самолета за секунды до взлета и сорвал вылет

Фото: Siegfried Grassegger / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Пассажир рейса Delta, направлявшегося из Лос-Анджелеса в Сиэтл, открыл дверь самолета за несколько секунд до взлета и был задержан полицией. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что мужчину не стали арестовывать, но отправили на психиатрическое освидетельствование. Остальных пассажиров сорванного рейса пришлось пересадить на другой самолет, время вылета для них перенесли.

По словам очевидцев, лайнер набирал скорость на взлетно-посадочной полосе, когда мужчина с бородой подошел и открыл дверь, опустив рычаг. Стюардессы пытались его остановить, однако нарушителю удалось даже развернуть трап. Когда самолет вернулся к выходу на посадку, полиция задержала пассажира.

Ранее в США пассажир авиакомпании United Airlines во время посадки открыл на ходу аварийную дверь самолета и выпрыгнул на крыло. Инцидент произошел в аэропорту Чикаго. Лайнер только прибыл из Сан-Диего и катился по взлетно-посадочной полосе к зданию терминала.

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Зарина Дзагоева
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