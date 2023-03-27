Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:57, 27 марта 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли способы сэкономить на покупке жилья в Турции

Best House Alanya: сэкономить на жилье в Турции россияне могут, сократив число посредников

Фото: Nate Hovee / Shutterstock / Fotodom

Сэкономить на покупке жилья в Турции россияне могут, сократив число посредников сделки. Способы сберечь средства при выборе недвижимости в популярной курортной стране раскрыла «Ленте.ру» руководитель отдела продаж Best House Alanya Валентина Леденева.

По словам риелтора, в идеале между покупателем и продавцом должен быть один человек — множество посредников увеличивает стоимость объекта, а отсутствие таковых сокращает возможности для торга. Другим способом сэкономить Леденева назвала приобретение квартиры в закрытом районе только под сдачу аренды. «Разница в стоимости, например, Махмутлара от Оба составляет от 40 до 60 тысяч евро за двухкомнатный объект, на однушке можно сэкономить от 20—30 тысяч евро», — пояснила специалистка.

Кроме того, получить дисконт от двух до пяти процентов на жилье в Турции можно, оплачивая покупку полностью наличными. Однако это относится только к покупке квартир у застройщиков. При этом Леденева не советует покупать жилье в состоянии, требующем ремонта, — такой вариант не позволит получить ощутимую скидку.

Ранее сообщалось, что после разрушительных землетрясений в Турции повысилась активность на рынке жилья. Владельцы недвижимости бросились продавать объекты, а цены на квартиры и дома выросли.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении
Создан метод увеличения выживаемости после остановки сердца
Российский подросток случайно выстрелил в живот 12-летнему товарищу
Россиянам раскрыли способы сэкономить на покупке жилья в Турции
Настасья Самбурская показала подписчикам пресс
Покидающие Россию фирмы из недружественных стран обязали делать взнос в бюджет
Невеста осталась с «копытами» вместо ногтей после похода в салон перед свадьбой
В Ростове-на-Дону отменили концерты Валерия Меладзе и Александра Реввы
Известный российский музыкант высказался о москвичах
Россиянин изнасиловал 13-летнюю школьницу и получил 14 лет колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.