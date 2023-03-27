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09:53, 27 марта 2023Россия

Пожар со взрывом произошел в российской многоэтажке

Пожар со взрывом произошел в многоэтажке Екатеринбурга, один человек пострадал

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В жилой многоэтажке в Свердловской области произошел пожар со взрывом, пострадал один человек. Об этом сообщает e1.ru.

ЧП случилось вечером 26 марта в доме на улице Ломоносова в Екатеринбурге. Огонь вспыхнул на шестом этаже. Очевидцы заявили, что слышали взрыв. Один из местных жителей из-за пожара выпрыгнул на улицу.

«Квартира загорелась в месте, где стоит стиральная машина, но фишка в том, что она не была подключена. В причинах пожара будут разбираться. Мужчину госпитализировали с переломами в 36-ю больницу, он в тяжелом состоянии: ушибы внутренних органов, ноги переломаны», — рассказал очевидец.

В ГУ МЧС по российскому региону подтвердили, что пострадал один человек. 20 жильцов эвакуировали.

Ранее в марте стало известно, что в подмосковном Одинцово при пожаре в частном жилом доме погибли два ребенка. ЧП произошло из-за короткого замыкания от масляного радиатора.

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Евгения Куликова
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