Под Москвой двое детей погибли при пожаре

В подмосковном Одинцово при пожаре в частном доме погибли двое детей

В Одинцово под Москвой при пожаре в частном жилом доме погибли два ребенка. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета (СК) Ольга Врадий, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, пожар в поселке Часцы произошел из-за короткого замыкания от масляного радиатора. Погибли дети восьми и пятнадцати лет — они отравились угарным газом. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.

На сайте областной прокуратуры сообщается, что начата проверка для установки причин и обстоятельств случившегося.

Ранее в городском округе Троицк в Новой Москве четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в двухквартирном доме.