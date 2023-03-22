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10:05, 22 марта 2023Россия

Под Москвой двое детей погибли при пожаре

В подмосковном Одинцово при пожаре в частном доме погибли двое детей
СюжетПожар в Москве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Одинцово под Москвой при пожаре в частном жилом доме погибли два ребенка. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета (СК) Ольга Врадий, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, пожар в поселке Часцы произошел из-за короткого замыкания от масляного радиатора. Погибли дети восьми и пятнадцати лет — они отравились угарным газом. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.

На сайте областной прокуратуры сообщается, что начата проверка для установки причин и обстоятельств случившегося.

Ранее в городском округе Троицк в Новой Москве четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в двухквартирном доме.

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Анастасия Шейкина
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