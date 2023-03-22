Четверо человек погибли при пожаре в доме в Москве

Двое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в Троицке

В московском городском округе Троицк, поселении Вороновское загорелся жилой двухквартирный дом, погибли четверо человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Загорелась одна из квартир двухквартирного одноэтажного жилого дома в селе Вороново, дом 94, в Москве», — сообщил собеседник агентства.

По информации телеканала, на пепелище были обнаружены тела четырех погибших — в огне погибли двое взрослых и два ребенка. Пожар произошел на площади 80 квадратных метров. Некоторые жильцы самостоятельно покинули дом.

На месте работают экстренные службы. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве начало проверку.

Ранее в жилом доме в Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. ЧП произошло на улице Костюшко в Московской районе города.