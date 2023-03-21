При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб человек

При пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге погиб мужчина

В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает Telegram-канал 78.

ЧП произошло на улице Костюшко в Московской районе города. Источник огня находился на третьем этаже 12-этажного здания в однокомнатной квартире. В МЧС заявили, что из дома эвакуировали 40 человек. В 11:35 по московскому времени пожар был ликвидирован.

В результате случившегося пострадала женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение.

19 марта стало известно, что пожар случился в многоэтажке на юге Москвы. Один человек погиб, двое пострадали.