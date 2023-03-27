Россиян предупредили о подорожании подключения частных домов к электричеству

Глава «ГИТ» Ковалев: стоимость подключения частных домов к электричеству вырастет с 1 июля

C 1 июля 2023 года в России подорожает подключение частных домов к электросетям. Об этом предупредил генеральный директор компании «Городские Инновационные Технологии» (ГИТ) Валерий Ковалев, пишет «Прайм».

Специалист уточнил, что речь идет о плановом повышении цен. Так, в 2022 году стоимость льготного подключения за 1 киловатт выросла с 550 рублей до 3000 рублей. В 2023-м ожидается подорожание еще на 1000 рублей.

«В итоге до 1 июля 2023 года подключение стандартного дома к мощности 15 киловатт обойдется в 45 тысяч рублей, а после первого июля будет стоить уже 60 тысяч рублей», — пояснил Ковалев. Эксперт добавил, что в 2024-м стоимость снова вырастет на 1000 рублей за 1 киловатт.

Причиной роста цен специалист назвал необходимость привести тарифы в соответствие с экономическими реалиями. «Несмотря на повышение стоимости, тарифы все равно называются льготными. Подключение коммерческих объектов обходится значительно дороже», — отметил Ковалев.

По словам эксперта, единственный законный способ сэкономить на подключении дома к электричеству — успеть это сделать до 1 июля 2023-го или 1 июля 2024-го. Уменьшать подключаемую мощность специалист не советует, так как в будущем это может вылиться в еще большие траты.

Ранее стало известно, что в России подорожали участки под строительство частных домов — самые востребованные варианты выросли в цене на 15 процентов. К лету показатель может вырасти еще на 10-15 процентов, предупредили эксперты.