В России подорожали участки под частное жилье

«Известия»: в России в феврале подорожали участки под частное жилье на 10-15%

В феврале на российском рынке зафиксировали высокий спрос на участки под стройку частных домов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

По информации издания, самые востребованные варианты подорожали на 15 процентов. К лету показатель может вырасти еще на 10-15 процентов, отметили источники.

«Такая востребованность подтверждает, что и мы в Госдуме, и Минстрой — на правильном пути, ведь индивидуальное жилищное строительство сегодня — это один из драйверов всей строительной отрасли», — подчеркнул член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Отмечается, что на индивидуальное жилищное строительство были распространены все существующие сегодня льготные ипотечные программы. Помимо этого, принят закон, который позволяет строить частные дома девелоперам по тем же правилам, что и многоквартирные, сообщает газета.

Ранее стало известно, что в 2022 году россияне массово заинтересовались предпродажной подготовкой квартир — хоумстейджингом. Аналитики уточнили, что в январе 2023 года тенденция сохранилась — спрос на хоумстейджинг вырос в среднем в шесть раз по сравнению с первым месяцем 2022-го.