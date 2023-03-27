В Эстонии оценили перспективы вступления Украины в ЕС

Глава МИД Эстонии Рейнсалу о вступлении Украины в ЕС: речь идет не о месяцах, а о годах

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в беседе с «РБК-Украина» оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз (ЕС). По его мнению, речь идет не о месяцах, а о годах.

Дипломат напомнил, что для вступления в ЕС Эстонии потребовалось около семи лет после того, как страна получила статус кандидата. «Я думаю, что огромные усилия, которые делают украинцы, могли бы сократить это время. Но, конечно, речь идет не о месяцах, а о годах», — отметил он.

В то же время Рейнсалу признал, что у некоторых европейских стран есть нерешительность в вопросе расширения ЕС как такового. «Надо говорить откровенно: это вопрос о политической воле, а не о какой-то технократии», — заключил политик.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ЕС из-за неудач Киева на поле боя в скором времени инициирует переговоры об ускоренном включении Украины в объединение.