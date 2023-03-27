Электричка с пассажирами загорелась на железной дороге в Подмосковье

На железнодорожной станции в Павловском Посаде загорелся пассажирский экспресс

Пассажирский экспресс загорелся на железнодорожной станции в подмосковном Павловском Посаде. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, инцидент произошел 27 марта в 7:58 утра. Всех пассажиров эвакуировали из электрички, а состав сняли с движения.

Как сообщает издание, возгорание было полностью ликвидировано в 8:11. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Москве при пожаре в электричке на станции Ростокино погиб человек. Как стало известно, возгорание началось в хвостовом вагоне поезда, его площадь составила семь квадратных метров.