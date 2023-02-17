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08:43, 17 февраля 2023Россия

В Москве при пожаре в электричке погиб человек

На станции Ростокино в Москве при пожаре в электричке погиб человек
СюжетПожар в Москве:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Один человек погиб при пожаре в электричке на станции Ростокино в Москве. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«Возгорание произошло в последнем вагоне электрички, находившейся на платформе станции Ростокино. Обнаружен один погибший», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара составила семь квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе Московской железной дороги, задымление началось в хвостовом вагоне поезда, который следовал из Александрова в Москву.

Ранее в Подмосковье 13-летний подросток выпал из электрички на полном ходу и погиб. Это произошло в районе станции Коренево, вместе со школьником в поезде был его 13-летний приятель.

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Анастасия Шейкина
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