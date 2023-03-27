В России предложили ужесточить контроль за маркетплейсами

«Ъ»: в комиссии Минпромторга предложили ФАС проверить работу маркетплейсов

В России возобновились обсуждения ужесточения контроля за маркетплейсами — рассматриваются варианты отмены действующих послаблений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В качестве одной из мер в отраслевой комиссии Минпромторга предложили Минцифры вывести маркетплейсы из-под ограничений на антимонопольные проверки и потребовали оценки площадок Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Газета узнала об этом из письма одного из членов комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле Алексея Кожевникова. По его словам, действующее постановление предполагает отсутствие проведения оценочных мероприятий ФАС до конца 2024 года — это, в свою очередь, привело к тому, что онлайн-площадки «злоупотребляют свободой».

ФАС пока не получила письмо с предложением комиссии, однако допустила, что рассмотреть выведение антимонопольного контроля из-под действия постановления «в целом возможно». В то же время Минцифры считает, что такая мера в отношении маркетплейсов как IT-компаний некорректна, а вопросы в отношениях участников рынка «успешно решаются саморегулированием».

В крайнем случае, если власти все-таки решат ужесточить контроль, онлайн-площадкам могут грозить ограничения по примеру торговых сетей, которые не могут занимать более 25 процентов рынка определенной территории, полагает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что текущих правил для регулирования отрасли недостаточно — об этом в том числе свидетельствует рост числа конфликтов маркетплейсов с контрагентами и решения судов в пользу последних, говорит Кожевников. Противоположного мнения придерживаются в Ассоциации компаний интернет-торговли: по мнению, президента организации Артема Соколова, инициатива противоречит политике государства в области цифровизации и развития цифровых рынков, поскольку маркетплейс на 100 процентов является IT-компанией.

Идея ужесточить контроль за маркетплейсами появилась после недавнего скандала с ретейлером Wildberries. 14 марта часть сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены и штрафовали за брак товара. В Wildberries отрицали все обвинения и заявили, что сообщения о бунте преувеличены.

Позднее маркетплейс начал увольнять протестующих сотрудников. К ситуации подключились сотрудники прокуратуры, в разрешении проблемы приняли участие депутаты Госдумы, а также глава Минтруда Антон Котяков. 16 марта в Wildberries заявили о принятии решения о временной заморозке механизма списаний за подмены с владельцев ПВЗ и менеджеров, чтобы разобраться в спорных ситуациях. На этом фоне в Госдуме предложили разработать новый законопроект о работе таких площадок.