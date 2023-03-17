Госдума захотела разработать новый законопроект после скандала с Wildberries

Shot: Госдума может разработать законопроект по маркетплейсам после скандала с Wildberries

Депутаты Госдумы захотели разработать законопроект после скандала с ретейлером Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, парламентарии могут принять закон относительно работы подобных маркетплейсов на фоне забастовок сотрудников компании, которые происходили в России.

Также раскрыто предполагаемое название потенциального закона. Согласно публикации, его могут неофициально назвать «Закон Бакальчук» (основательницей компании Wildberries является Татьяна Бакальчук — прим. «Ленты.ру»). Другие подробности возможного законопроекта неизвестны.

Ранее в Роспотребнадзоре отреагировали на забастовки в Wildberries и заявили, что следят за ситуацией, связанной с нестабильной работой некоторых пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Роспотребнадзор подчеркнул, что происходящее не должно отразиться на правах покупателей независимо от дальнейшего развития событий.

Также сообщалось, что Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов на фоне забастовки. Сотрудник маркетплейса из Реутова рассказал о нападении на него начальницы в ответ на объявление о забастовке. По словам мужчины, он разместил на двери пункта выдачи информацию, что рабочие не будут выдавать товары клиентам до того момента, пока руководство компании не начнет соблюдать их права. В свою очередь вышестоящая по должности сотрудница вступила с ним в конфликт.

Также сообщалось, что руководство Wildberries принялось увольнять сотрудников, которые участвуют в забастовке.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицали все обвинения и заявляли, что сообщения о бунте преувеличены.

Информацию в СМИ о ситуации с маркетплейсом проверяют сотрудники прокуратуры Московской области.