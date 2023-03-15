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14:29, 15 марта 2023Ценности

Wildberries начал увольнять участвующих в забастовке сотрудников

Wildberries увольняет участвующих в забастовке из-за штрафов работников пунктов выдачи

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Руководство маркетплейса Wildberries принялось увольнять сотрудников, которые участвуют в забастовке, начавшейся из-за введения штрафов для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на работников компании.

Выяснилось, что онлайн-ретейлер начал деактивировать аккаунты несогласных с новой политикой владельцев ПВЗ. Так, сотрудников маркетплейса в Кемерово предупредили, что их учетные записи будут заблокированы в течение часа, а договоры ГПХ расторгнуты. При этом с теми, кто работал по трудовому договору, будет впоследствии разбираться кадровый отдел.

Помимо этого, с прекращением сотрудничества столкнулись и хозяева пунктов выдачи, которые 14 марта ходили в главный офис Wildberries в Москве, чтобы обсудить новые штрафы. Известно, что при блокировке ПВЗ руководство ссылается на пункт 8.15 оферты, который запрещает критиковать ретейлер.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицают все обвинения и заявляют, что сообщения о бунте преувеличены.

Информацию в СМИ о ситуации с маркетплейсом проверяют сотрудники прокуратуры Московской области.

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Майя Пономаренко
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