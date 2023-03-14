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19:41, 14 марта 2023Ценности

Прокуратура проверит сообщения о нарушении прав сотрудников Wildberries

Прокуратура Московской области проверит сообщения о нарушении прав сотрудников Wildberries

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры Московской области проверят информацию о нарушении прав сотрудников Wildberries, размещенную в СМИ. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ.

«В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций», — заявили в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники Wildberries собрались объявить забастовку из-за новой политики российского маркетплейса.

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Согласно новой оферте, держателей пунктов выдачи заказов (ПВЗ) лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара. Кроме того, они обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.

Вдобавок сотрудники Wildberries отмечают, что при отправке на склад бракованного товара нет гарантий, что его изымут из оборота, а значит, со штрафами могут вновь столкнуться другие держатели пунктов выдачи.

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Екатерина Ештокина
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