В Wildberries отреагировали на сообщения о забастовке сотрудников пунктов выдачи

Wildberries: информация о забастовках в пунктах выдачи не соответствует действительности

В пресс-службе Wildberries заявили, что информация о забастовке сотрудников пунктов выдачи не соответствует действительности. В компании заявили «Ленте.ру», что пункты самовывоза продолжают работать в стандартном режиме.

В компании подчеркнули, что в офис Wilberries 14 марта «пришли порядка 10-15 человек в сопровождении желтых Telegram-каналов». В пресс-службе отметили, что люди не предоставили документы для подтверждения того, что они являются представителями партнерских пунктов выдачи.

«Соответственно, у нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры. Telegram-каналы раздули из мухи слона и представили это как "бунт" или "штурм" партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества», — заявили в пресс-службе маркетплейса.

Данные представители выразили недовольство усилением мер безопасности из-за подмен товаров – а это остается актуальной проблемой, и в первую очередь, для предпринимателей - продавцов товаров пресс-служба Wildberries

«К сожалению, некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи заказов могут подменять товары — например, на дешевые аналоги или товары без маркировки. Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять», — заявили в пресс-службе компании. В Wildberries считают, что такая защита от подмен в несколько раз снизит число случаев мошенничества

Также представитель маркетплейса сообщил, что компания находится с партнерами на связи, а в этот же день прошла онлайн-встреча. В то же время сотрудникам пунктов выдачи, которые выбирают «нецивилизованные формы диалога», а именно угрожают и пытаются сорвать работу отделения, грозит приостановка сотрудничество, подчеркнули в пресс-службе Wildberries.Это приняли из соображений безопасности.

14 марта появилась информация о том, что часть сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries решила устроить забастовку. Причиной, по их словам, стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены.

Кроме того, владельцы ПВЗ обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.