Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:30, 14 марта 2023Ценности

В Wildberries отреагировали на сообщения о забастовке сотрудников пунктов выдачи

Wildberries: информация о забастовках в пунктах выдачи не соответствует действительности

В пресс-службе Wildberries заявили, что информация о забастовке сотрудников пунктов выдачи не соответствует действительности. В компании заявили «Ленте.ру», что пункты самовывоза продолжают работать в стандартном режиме.

В компании подчеркнули, что в офис Wilberries 14 марта «пришли порядка 10-15 человек в сопровождении желтых Telegram-каналов». В пресс-службе отметили, что люди не предоставили документы для подтверждения того, что они являются представителями партнерских пунктов выдачи.

«Соответственно, у нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры. Telegram-каналы раздули из мухи слона и представили это как "бунт" или "штурм" партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества», — заявили в пресс-службе маркетплейса.

Данные представители выразили недовольство усилением мер безопасности из-за подмен товаров – а это остается актуальной проблемой, и в первую очередь, для предпринимателей - продавцов товаров

пресс-служба Wildberries

«К сожалению, некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи заказов могут подменять товары — например, на дешевые аналоги или товары без маркировки. Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять», — заявили в пресс-службе компании. В Wildberries считают, что такая защита от подмен в несколько раз снизит число случаев мошенничества

Также представитель маркетплейса сообщил, что компания находится с партнерами на связи, а в этот же день прошла онлайн-встреча. В то же время сотрудникам пунктов выдачи, которые выбирают «нецивилизованные формы диалога», а именно угрожают и пытаются сорвать работу отделения, грозит приостановка сотрудничество, подчеркнули в пресс-службе Wildberries.Это приняли из соображений безопасности.

Материалы по теме:
Рынок товаров для животных в России пострадал от санкций. Чем россияне будут кормить своих питомцев?
Рынок товаров для животных в России пострадал от санкций.Чем россияне будут кормить своих питомцев?
27 декабря 2022
Час расплаты. Почему IT-гиганты увольняют тысячи сотрудников по всему миру?
Час расплаты.Почему IT-гиганты увольняют тысячи сотрудников по всему миру?
30 января 2023
Французская болезнь. «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» подозревают в уклонении от налогов. Что это значит для них?
Французская болезнь.«Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» подозревают в уклонении от налогов. Что это значит для них?
2 марта 2023

14 марта появилась информация о том, что часть сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries решила устроить забастовку. Причиной, по их словам, стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены.

Кроме того, владельцы ПВЗ обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о второй волне мобилизации в России
Прокуратура проверит сообщения о нарушении прав сотрудников Wildberries
Стало известно о проблемах со здоровьем у Михаила Боярского
В МИД объяснили продление зерновой сделки на 60 дней
Пожарный лишился всей семьи за три дня из-за возгорания в доме
Минфин опроверг планы выпуска «патриотических» гособлигаций
Гвинет Пэлтроу рассказала о самой странной процедуре по уходу за собой в жизни
Раскрыто число пострадавших при взрыве автомобиля в центре Мелитополя
Пленный рассказал об обмане семей погибших солдат ВСУ властями Украины
Япония захотела возобновить программы безвизовых обменов с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.