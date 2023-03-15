Сотрудник Wildberries рассказал о неадекватной реакции начальства на забастовку

Сотрудник Wildberries из Реутова рассказал о нападении начальницы в ответ на забастовку

Сотрудник маркетплейса Wildberries Роман (фамилия не указывается) из Реутова рассказал о неадекватной реакции начальства на забастовку. Об этом сообщает RTVI в своем Telegram-канале.

По словам мужчины, он разместил на двери пункта выдачи информацию о том, что рабочие не будут выдавать товары клиентам до того момента, пока руководство компании не начнет соблюдать их права. В ответ вышестоящая по должности сотрудница вступила с ним в конфликт. «Спустя два часа прибежала моя линейная руководительница с криками, сорвала информационный лист, начала размахивать руками, ударила меня по голове, позвонила региональному, региональный мне заблокировал учетную запись, не отстраняя от работы, не выдвинув против меня каких-то обвинений. Таким образом, меня отстранили от работы беспричинно», — заявил россиянин, добавив, что в данный момент Wildberries игнорирует весь свой персонал.

Мужчина отметил, что после инцидента обратился в травмпункт, чтобы зафиксировать ушиб мягких тканей головы. Так, он собирается написать заявление в полицию на напавшую на его начальницу и обратиться в прокуратуру по поводу деятельности компании. При этом сотрудник признался, что не видит смысла жаловаться в трудовую инспекцию.

«Wildberries аккредитована как организация IT и освобождена от каких-либо проверок с их стороны на три года. Получается, они, зная, что их трудовая инспекция никаким образом затрагивать не будет, ведут самоуправную деятельность», — пояснил собеседник издания.

Ранее в марте стало известно, что руководство маркетплейса Wildberries принялось увольнять сотрудников, которые участвуют в забастовке, начавшейся из-за введения штрафов для пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицают все обвинения и заявляют, что сообщения о бунте преувеличены.

Информацию в СМИ о ситуации с маркетплейсом проверяют сотрудники прокуратуры Московской области.