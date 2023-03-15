Компания Wildberries закрыла несколько пунктов выдачи заказов на фоне забастовки

Маркетплейс Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на фоне забастовки. Об этом в Telegram-канале сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители интернет-магазина заявили, что остановили работу нескольких подразделений. В данный момент из них вывозят товары, которые принадлежат Wildberries и продавцам-предпринимателям. Отмечается, что руководство предупредило покупателей о переносе их заказов в другие ПВЗ.

«Как мы вчера и предупреждали, с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности», — пояснили представители маркетплейса.

Ранее сотрудник маркетплейса Wildberries из Реутова рассказал о нападении начальницы в ответ на забастовку. По словам мужчины, он разместил на двери пункта выдачи информацию о том, что рабочие не будут выдавать товары клиентам до того момента, пока руководство компании не начнет соблюдать их права. В ответ вышестоящая по должности сотрудница вступила с ним в конфликт.

Также сообщалось, что руководство Wildberries принялось увольнять сотрудников, которые участвуют в забастовке, начавшейся из-за введения штрафов для пунктов выдачи заказов.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицают все обвинения и заявляют, что сообщения о бунте преувеличены.

Информацию в СМИ о ситуации с маркетплейсом проверяют сотрудники прокуратуры Московской области.