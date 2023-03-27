Биржа Coinbase предложила создать новую криптовалюту

Криптобиржа Coinbase предложила создать стейблкоин с привязкой к инфляции

Криптобиржа Coinbase предложила разработчикам принять участие в создании флэткоинов — децентрализованных стабильных монет, привязанных к уровню инфляции. Новый цифровой актив будет более устойчивым, поскольку будет ориентирован на индекс потребительских цен, а не доллар или другую валюту, как в случае с традиционными стейблкоинами. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Coinbase подчеркнула, что особенно заинтересована в появлении стейблкоинов, которые будут «отслеживать уровень инфляции для сохранения стабильной покупательной способности пользователей». Биржа считает, что появление таких активов даст клиентам больше уверенности в надежной защите своих средств на фоне проблем традиционной финансовой системы, вызванных текущей денежно-кредитной политикой центробанков. Компания приветствует и появление другого типа не привязанных к фиатным валютам флэткоинов, которые займут нишу между волатильными криптовалютами и стейблкоинами.

Помимо появления нового типа монет Coinbase обозначила и другие приоритетные направления для развития. Среди них создание cиcтeмы peпутaции пoльзoвaтeлeй цифpoвыx aктивoв, запуск дeцeнтpaлизoвaнной биpжи и разработка инcтpумeнтов для повышения безопасности децентрализованных финансовых сервисов.

Ранее в феврале Coinbase сообщила о получении по итогам 2022 года рекордного чистого убытка, составившего 2,6 миллиарда долларов. В отчете фирмы говорится, что кроме макроэкономических факторов на положение криптокомпаний повлияли и события в самой индустрии, среди них обвал токена LUNA и крах биржи FTX.