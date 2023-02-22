Крупнейшая криптобиржа США получила рекордный убыток

Криптобиржа Coinbase получила чистый убыток в размере $2,6 млрд в 2022 году

Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase получила рекордный чистый убыток по итогам 2022 года в размере 2,6 миллиарда долларов, указано в отчете компании. В четвертом квартале чистый убыток составил 557 миллионов долларов.

При этом в 2021 году Coinbase, напротив, получила чистую прибыль в размере 3,6 миллиарда долларов и 840 миллионов долларов в четвертом квартале.

Выручка биржи в четвертом квартале составила лишь 605 миллионов долларов против 2,49 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее. Общая выручка в 2022 году сократилась на 57 процентов в годовом выражении — с 7,3 миллиарда до 3,1 миллиарда долларов.

В отчете Coinbase отмечается, что кроме макроэкономических факторов, таких как высокие процентные ставки и инфляция, положение криптокомпаний ухудшилось из-за «уникальных» событий в самой индустрии. Во-первых, это обвал токена LUNA, который способствовал снижению капитализации рынка криптовалют примерно на 60 процентов и выявил неэффективную практику управления криптовалютными рисками, что в конечном итоге привело к банкротству компаний Three Arrows Capital, Voyager и Celsius. Во-вторых, негативно на индустрию повлиял крах биржи FTX. Вместе эти факторы подорвали доверие инвесторов к криптовалютам.

В то же время в Coinbase указали, что ситуация на рынке улучшилась в текущем первом квартале, и компания получила доход от транзакций в размере 120 миллионов долларов в январе. Тем не менее Coinbase предупредила инвесторов, что не стоит экстраполировать эти результаты на будущее, поскольку прошлый год показал, как быстро может измениться обстановка на рынке.

10 января Coinbase объявила об увольнении около тысячи сотрудников по всему миру в условиях кризиса отрасли.