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20:03, 10 января 2023Экономика

Криптобиржа Coinbase начала массовые увольнения

Оператор криптовалютной биржи Coinbase Global сообщил об увольнении 950 сотрудников

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global уволит 950 сотрудников. Об этом компания пишет в пресс-релизе на своем сайте.

Сразу после публикации сообщения сотрудникам на электронную почту начали приходить уведомления об увольнении, на тот момент их доступ к криптобирже и ее данным уже был ограничен. Компания обязалась поддержать попавших под сокращение сотрудников. На конец сентября в Coinbase работало около 4700 человек.

На массовое сокращение персонала компании потребуется от 149 до 163 миллионов долларов разовых расходов, пишет CNBC. Траты будут отражены в отчетности Coinbase за первый квартал 2023 года. Компания ожидает, что отрицательная EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) в течение года будет находиться на уровне не более 500 миллионов долларов, что свидетельствует об убыточности организации.

Прибегнуть к очередным массовым увольнениям после сокращения 18 процентов сотрудников в июне компании пришлось из-за увеличивающихся расходов в условиях кризиса в отрасли.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших в мире инвестиционных банков, американский Goldman Sachs, уволит более трех тысяч своих сотрудников в первой половине января из-за убытков в некоторых подразделениях компании.

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Мария Грушко
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