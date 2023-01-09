Goldman Sachs сократит тысячи работников

Reuters: инвестбанк Goldman Sachs сократит более 3000 человек в январе

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков, американский Goldman Sachs, уволит более трех тысяч своих сотрудников в первой половине января из-за убытков в некоторых подразделениях компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Сокращения начнутся уже 11 января и в основном затронут инвестиционно-банковское подразделение Goldman. Сотни рабочих мест также будут сокращены из-за убыточных показателей потребительского бизнеса, в том числе онлайн-банка Marcus. Всего в Goldman Sachs, по данным на конец третьего квартала 2022 года, работало 49,1 тысячи человек.

В 2020 и 2021 годах, в период пандемии коронавируса, банк приостановил все увольнения. В сентябре было решено отказаться от этой практики и вернуться к ежегодным сокращениям одного-пяти процентов персонала с 2023 года. При этом увольнения более трех тысяч человек станут дополнением к основной программе сокращений, и их проведут до выплаты бонусов, которые Goldman обычно перечисляет работникам в конце января. В этом году размер бонусов может сократиться на 40 процентов.

8 января Bloomberg сообщило о планах банка уволить около 3200 человек в январе. По информации агентства, с конца 2018 года численность персонала в компании выросла на 34 процента. При этом изначально в банке планировали уволить более четырех тысяч работников.

По оценкам аналитиков, в 2022 году Goldman столкнулся с падением прибыли на 46 процентов год к году (при выручке около 48 миллиардов долларов) на фоне ослабления показателей в различных направлениях бизнеса, реорганизации операций и неопределенности перспектив экономики и рынков.

29 декабря генеральный директор Goldman Дэвид Соломон уже предупреждал сотрудников о начала процедуры крупных увольнений в 2023 году из-за сокращения выручки по итогам прошлого года. Доходы Goldman Sachs в 2022 году падали быстрее, чем у JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America и других ведущих банков США.