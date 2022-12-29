Goldman Sachs приготовился к массовым увольнениям

FT: американский банк Goldman Sachs в ближайшие недели уволит часть сотрудников

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs приготовился сократить часть персонала в ближайшие недели. Об этом сообщает генеральный директор организации Дэвид Соломон, пишет газета Financial Times (FT).

Он предупредил сотрудников, что массовые увольнения начнутся в первой половине января. Кроме того, банк может сократить бонусы на 40 и более процентов для ряда инвестиционных банкиров.

Причиной принятия такого решения стало снижение выручки американского банка в 2022 году. В текущем году доходы Goldman Sachs падали быстрее, чем у JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America и других ведущих банков США.

Ранее издание сообщало, что массовое сокращение в Goldman Sachs затронет около восьми процентов персонала, или почти четыре тысячи сотрудников. В настоящее время банк насчитывает 49 тысяч сотрудников.

Недавно увольнять сотрудников начала также китайская технологическая компания Xiaomi. Сокращение затронет около 10 процентов персонала из нескольких подразделений, включая бизнес по производству смартфонов. Штат компании по состоянию на 30 сентября 2022 года составлял более 35 тысяч человек.