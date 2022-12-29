Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:47, 29 декабря 2022Экономика

Goldman Sachs приготовился к массовым увольнениям

FT: американский банк Goldman Sachs в ближайшие недели уволит часть сотрудников

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs приготовился сократить часть персонала в ближайшие недели. Об этом сообщает генеральный директор организации Дэвид Соломон, пишет газета Financial Times (FT).

Он предупредил сотрудников, что массовые увольнения начнутся в первой половине января. Кроме того, банк может сократить бонусы на 40 и более процентов для ряда инвестиционных банкиров.

Причиной принятия такого решения стало снижение выручки американского банка в 2022 году. В текущем году доходы Goldman Sachs падали быстрее, чем у JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America и других ведущих банков США.

Ранее издание сообщало, что массовое сокращение в Goldman Sachs затронет около восьми процентов персонала, или почти четыре тысячи сотрудников. В настоящее время банк насчитывает 49 тысяч сотрудников.

Недавно увольнять сотрудников начала также китайская технологическая компания Xiaomi. Сокращение затронет около 10 процентов персонала из нескольких подразделений, включая бизнес по производству смартфонов. Штат компании по состоянию на 30 сентября 2022 года составлял более 35 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о готовности провести расследование инцидента с ракетой в Белоруссии
Путин оценил историческое наследие композитора Артемьева
Молодая жена Петросяна раскрыла секрет счастливой жизни
В Белоруссии инцидент с ракетой назвали провокацией со стороны Украины
Хоркина высказалась о зарплатах футболистов и хоккеистов
Мужчина с откушенной аллигатором рукой три дня прятался в болоте и выжил
«Роскосмос» рассказал о сотрудничестве с Китаем
Подсчитано число отжиманий Кадырова в конце его пресс-конференции
Неизвестный с гранатой попытался ограбить ломбард в Петербурге
Жена Федука «экологично» украсила дом к Новому году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.