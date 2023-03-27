Названо самое бюджетное направление для полета на майские праздники из Москвы

TourDom: полет из Москвы в Петербург и обратно в мае обойдется от 6,8 тысячи рублей

Самым бюджетным направлением для полета на майские праздники из российской столицы назван маршрут «Москва — Санкт-Петербург». Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что цены на билеты туда-обратно без багажа с вылетом 5 мая и возвращением 10 мая стартуют от 6,8 тысячи рублей на рейсах S7 Airlines. Немного дороже россиянам обойдется полет в северную столицу «Аэрофлотом» и Utair, а именно от 7,4 тысячи рублей.

Дороже всего в мае будут стоить билеты в Минеральные Воды. Стоимость кресел начинается от 18,9 тысячи рублей в обе стороны на рейсах «Победы», «Аэрофлот» — от 19,5 тысячи рублей.

Тем временем улететь в Калининград на майские праздники жители Москвы смогут от 17,8 тысячи рублей туда-обратно рейсами «Уральских авиалиний». Билеты у «Победы» отечественные туристы смогут приобрести уже за 19 тысяч рублей.

За полет из Москвы в Сочи и обратно придется заплатить минимум в 17,3 тысячи рублей. Такой вариант предлагает авиакомпания Utair, чуть дороже билеты продает «Аэрофлот» — от 18 тысяч рублей. Однако нормы ручной клади у национального перевозчика удобнее — можно брать сумку весом до 10 килограммов.

Ранее в марте россиян предупредили о высоких ценах на авиабилеты в Турцию в мае. Так, отправиться в Анталью из Москвы на вторые майские праздники (с 6 по 9 мая) отечественные туристы смогут минимум за 45 тысяч рублей в обе стороны на человека. В эту стоимость не входит багаж, за него придется доплатить еще примерно 10 тысяч рублей.