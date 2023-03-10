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12:37, 10 марта 2023Путешествия

Россиян предупредили о высоких ценах на авиабилеты на излюбленный курорт в мае

TourDom: россиян предупредили о высоких ценах на перелеты в Стамбул и Анталью в мае

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российских туристов предупредили о высоких ценах на авиабилеты в Анталью и Стамбул в мае. Об этом пишет портал TourDom.

По данным издания, улететь в турецкую Анталью из Москвы на вторые майские праздники (с 6 по 9 мая) путешественники смогут минимум за 45 тысяч рублей в обе стороны на человека. Самые дешевые авиабилеты на излюбленный пляжный курорт россиян предлагает S7 Airlines. В стоимость не включен багаж, за него придется доплатить еще около 10 тысяч рублей.

Отмечается, что в низкие даты отправиться в Анталью жители российской столицы смогут за 15 тысяч рублей в оба конца. Такое предложение доступно у лоукостера «Победа» с 11 по 18 марта.

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При этом заметно возрастет стоимость билетов по маршруту Москва — Стамбул. Самый доступный перелет на вторые майские выходные обойдется россиянам в 52 тысячи рублей на человека туда-обратно. Рейс выполняет авиакомпания Red Wings, за багаж пассажирам также предстоит заплатить дополнительно 5,1 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что спрос на туристические путевки в Турцию после землетрясений полностью восстановился. Наиболее активно россияне бронируют туры на весенние каникулы и майские праздники.

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Фариза Бацазова
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