Житель Артемовска рассказал о переодевавшихся в российскую форму солдатах ВСУ

Житель Артемовска заявил о переодевавшихся в российскую форму украинских солдатах

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодевались в российскую форму в Артемовске (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы выявить пророссийски настроенных граждан. Об этом РИА Новости рассказал местный житель.

«Слухи у нас по улице ходили, что переодетые в российскую форму заходили, вот пришла "российская армия", кто обрадовался — выходим. Куда девали (людей — прим. «Ленты.ру») — никто не знает», — заявил он.

По его словам, еще до начала специальной военной операции (СВО) украинские силовики забрали его коллегу за пророссийские высказывания, о нем до сих пор ничего не известно.

Ранее экс-командир роты украинского батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Евгений Дикий признал, что Артемовск практически окружен подразделениями Вооруженных сил (ВС) России, а Авдеевка находится в полукольце.