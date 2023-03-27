На Украине признали практически полное окружение Артемовска российскими войсками

В ВСУ заявили об окружении 4/5 территории Артемовска и полукольце вокруг Авдеевки в ДНР

Артемовск (украинское название — Бахмут) практически окружен подразделениями Вооруженных сил (ВС) России, а Авдеевка находится в полукольце. Об этом заявил экс-командир роты украинского батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Евгений Дикий, передает РИА Новости.

«Они (российские войска — прим. «Ленты.ру») пока пытаются сделать из Авдеевки Бахмут-2. То есть они тоже там перешли от тактики лобового штурма, убедившись, что это безнадежно, к тактике охвата города с разных сторон», — сказал Дикий.

Военнослужащий признал, что Артемовск «где-то на 4/5 в кольце», а Авдеевка окружена наполовину. В районе последнего населенного пункта, утверждает Дикий, российские военные значительно продвинулись и пытаются перерезать трассы.

Ранее стало известно, что украинские войска ежедневно теряют около 100-200 солдат в ходе боев за Артемовск. Предполагается, что такие потери могут вынудить Киев принять решение оставить оборону города.