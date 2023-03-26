Стали известны потери ВСУ в Артемовске

Sunday Times: ВСУ теряют до 200 военнослужащих за день боев в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют около 100-200 солдат в ходе боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) ежедневно. О потерях украинской армии стало известно изданию The Sunday Times.

Издание предполагает, что потери ВСУ на артемовском направлении могут вынудить Киев принять решение оставить оборону города. В качестве альтернативы предлагается отход украинских войск в Славянск и Краматорск. Там, как утверждается, подготовлены укрепленные позиции для сдерживания Вооруженных сил России.

Ранее командир с позывным Добер раскрыл специальную тактику российских военных в Артемовске. «Сначала точечная отработка артиллерией, после этого заходят штурмовые отряды. В лоб, а тем более наобум, никто не действует. Любой штурм — это фактически математика», — объясняет военный.

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что военные России практически блокировали Артемовск. Он отметил, что все подъездные пути и транспортные артерии, ведущие в город, взяла под контроль российская артиллерия.