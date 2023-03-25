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12:17, 25 марта 2023Россия

Раскрыта тактика российских военных в Артемовске

Командир с позывным Добер заявил, что ВС РФ придерживаются специальной тактики в Бахмуте

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Командир с позывным Добер раскрыл специальную тактику российских военных в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается в Telegram-канале «Известий».

По словам Добера, российские военные и бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» стремятся к тому, чтобы «все было сыграно как по нотам». Он уточняет, что каждый военнослужащий знает свою роль, а все действия солдат выверены. «Сначала точечная отработка артиллерией, после этого заходят штурмовые отряды. В лоб, а тем более наобум, никто не действует. Любой штурм — это фактически математика», — объясняет Добер.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются остановить наступление российских военнослужащих на Артемовск. «Противотанковая мина на лазерном прерывании, с автономным блоком питания, произведенная в Германии, устанавливается вдоль лесополос, с целью поразить бронетанковую и простую бронетехнику», — заявил он.

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что военные России практически блокировали Артемовск. Он отметил, что все подъездные пути и транспортные артерии, ведущие в город, взяла под контроль российская артиллерия. Кроме того, как утверждает Гагин, ВСУ не смогут контратаковать в ДНР из-за численности украинской армии в регионе.

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Варвара Кошечкина
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