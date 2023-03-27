Невеста осталась с «копытами» вместо ногтей после похода в салон перед свадьбой

Невеста Лекси Хэмрик осталась с «копытами» вместо свадебного маникюра после похода в салон

Блогерша Лекси Хэмрик с никнеймом @lexieblantonn осталась с «копытами» вместо свадебного французского маникюра после похода в салон. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 32 тысяч человек.

Вначале на размещенных кадрах 24-летняя невеста показала фото с дизайном, который она хотела получить. Юзерша продемонстрировала ногти миндалевидной формы нюдового оттенка с аккуратными белыми линиями в виде полумесяца на свободных краях пластины.

Затем девушка запечатлела результат работы мастера. Ее ногти оказались короче и шире желаемых, а также были окрашены в розовый цвет с неровными белыми полосами. При этом инфлюэнсерша отправила снимок своих рук подруге, которая сравнила ногти с копытами. «Я должна плакать, но я не могу перестать смеяться», — заявила блогерша.

В октябре 2022 года блогерша Хлоя Клейтон показала на видео ставший причиной ее слез испорченный свадебный маникюр. Ее ногти были коротко обрезаны и оформлены крупными и неоднородными блестящими частицами.