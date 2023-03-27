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20:20, 27 марта 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы избежать обострения гастрита весной

Гастроэнтеролог Ужевко: обострение гастрита весной обусловлено общим ослаблением организма

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко объяснила причины, по которым весной обостряется гастрит и многие другие заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Она назвала россиянам способы избежать этого в беседе с «Аргументами и фактами».

Как отметила Ужевко, обострение гастрита и язвы обусловлено общим ослаблением организма, авитаминозом и, как следствие, снижением иммунитета и изменением режима дня. Также, по словам гастроэнтеролога, весной человек часто меняет режим питания и включает в него больше овощей, в которых содержится грубая клетчатка, раздражающая слизистую оболочку желудка.

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Кроме того, как отметила Ужевко, в межсезонье многие начинают худеть к лету и для достижения быстрых результатов выбирают строгие диеты, которые негативно сказываются на работе ЖКТ.

В качестве профилактики весеннего обострения гастрита и язвенной болезни врач рекомендовала здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек.

Чтобы избежать обострений весной, в первую очередь необходимо соблюдать диету — исключить из рациона жирное, жареное, острое, соленое, копченое, алкоголь, газировку, пряности и кофе

Светлана Ужевко Врач-гастроэнтеролог

Также важно проходить регулярную диспансеризацию, причем делать это необходимо даже при отсутствии жалоб или появления симптомов проблем с желудком, заключила Ужевко.

Ранее врач-терапевт Алина Красикова перечислила опасные симптомы весеннего обострения хронических болезней. По ее словам, изменение погодных условий весной нередко приводит к обострению различных заболеваний, например, аллергии, респираторных болезней, недугов кожи и ЖКТ. Отличить их от простого недомогания можно по длительности симптомов.

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Наталья Обрядина
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