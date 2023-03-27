Участник популярного шоу на ТНТ раскрыл особенность его съемок

Комик Городницкий: между съемками финала и полуфинала «Comedy Баттл» проходит один день

Российский комик и участник команды КВН «Сборная МАИ» Евгений Городницкий раскрыл особенность съемок популярного юмористического проекта «Comedy Баттл» на канале ТНТ. В интервью «мАи подкасты» Московского авиационного института (МАИ) на Rutube он рассказал, что между съемками важных этапов шоу проходит только один день.

«Съемки на "Баттле" идут так, что, допустим, между полуфиналом и финалом у тебя один день. Это очень тяжело даже с той стороны, что тебе, помимо того, что написать надо, так еще и надо выучить [материал]», — заявил Городницкий. По словам юмориста, такой распорядок оказался для него серьезной проблемой.

Евгений Городницкий трижды участвовал в «Comedy Баттл» и дважды доходил до финала проекта. Помимо этого, он играл в различных командах КВН и участвовал в программе «Импровизация. Команды». В настоящее время юморист играет в составе команды КВН «Сборная МАИ».

Ранее Городницкий рассказал о судьбе приза, полученного им в финале «Comedy Баттл». Комик признался, что продал подаренную ему игровую приставку Sony PlayStation 4 и впоследствии пожалел об этом.