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19:41, 27 марта 2023Россия

В России потребовали заменить слово «мэр» на русскоязычный синоним

Ярославский экс-депутат Симон потребовал заменить слово «мэр» на русскоязычный синоним

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Бывший ярославский муниципальный депутат Александр Симон попросил заменить слово «мэр», а также однокоренное ему «мэрия» на русскоязычные синонимы. Требования политика изложены в исковом заявлении, которое Симон подал в суд, сообщает ФАН.

Помимо этого, экс-депутат просит заменить термин «муниципалитет» на не заимствованное из других языков слово. Он также попросил суд подобрать подходящий по значению русскоязычный аналог.

В пресс-службе областного суда подтвердили поступление иска, сообщает автор публикации.

В обоснование своих требований Симон сослался на федеральный закон «О государственном статусе русского языка», подписанный в конце февраля президентом России Владимиром Путиным. Текст этого нормативно-правового акта запрещает использовать заимствованные слова при наличии общеупотребляемых русских аналогов.

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Алан Босиков
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