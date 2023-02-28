Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:42, 28 февраля 2023Россия

Путин подписал закон о защите русского языка от заимствований

Президент России Путин подписал закон о защите русского языка от заимствований

Фото: Михаил Метцель / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка от заимствований. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятие этого закона, по мнению его авторов, позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка, являющегося государственным, а также обеспечит контроль за качеством подготовки словарей и справочников.

Закон ограничивает использование иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.

Этот законопроект был внесен в Госдуму правительством России 26 октября 2022 года и одобрен нижней палатой парламента 16 февраля 2023 года, а Советом Федерации — 22 февраля.

Ранее 28 февраля Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Пентагон отреагировал на приостановку Россией членства в ДСНВ
В Москве под грузовиком заметили похожий на гранату предмет
Путин подписал закон о регламентации прав заключенных при введении спецусловий
Американский полковник рассказал о скором побеге Зеленского
Блогерша помыла голову впервые за полтора года и лишилась части волос
Путин подписал закон о праве кабмина приостанавливать раскрытие статистики
Искусственный интеллект научился писать проповеди и разозлил священнослужителей
В ФРГ пожаловались на нехватку ПВО из-за Украины
Похитительницей породистых собак в Подмосковье оказалась 50-летняя женщина
Единственный не попавший под санкции российский губернатор решил судиться с США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.