Путин подписал закон о защите русского языка от заимствований

Президент России Путин подписал закон о защите русского языка от заимствований

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка от заимствований. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятие этого закона, по мнению его авторов, позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка, являющегося государственным, а также обеспечит контроль за качеством подготовки словарей и справочников.

Закон ограничивает использование иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.

Этот законопроект был внесен в Госдуму правительством России 26 октября 2022 года и одобрен нижней палатой парламента 16 февраля 2023 года, а Советом Федерации — 22 февраля.

Ранее 28 февраля Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.