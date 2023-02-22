Совфед одобрил закон о защите русского языка от заимствований
Члены Совета Федерации одобрили проект закона о защите русского языка от заимствований. Об этом сообщает РИА Новости.
Принятие этого закона, по мнению его авторов, позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка, являющегося государственным, а также обеспечит контроль за качеством подготовки грамматик, словарей и справочников.
Одобренный Совфедом законопроект перечисляет сферы, в которых соблюдение норм языка должно быть особо строгим. Это образование, журналистика, а также государственные и муниципальные системы.
Кроме того, русский язык получает статус языка государствообразующего народа.
Этот законопроект был внесен в Госдуму правительством России 26 октября 2022 года и одобрен нижней палатой парламента 16 февраля 2023 года.