Совфед одобрил закон о защите русского языка от заимствований

Члены Совета Федерации одобрили проект закона о защите русского языка от заимствований

Члены Совета Федерации одобрили проект закона о защите русского языка от заимствований. Об этом сообщает РИА Новости.

Принятие этого закона, по мнению его авторов, позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка, являющегося государственным, а также обеспечит контроль за качеством подготовки грамматик, словарей и справочников.

Одобренный Совфедом законопроект перечисляет сферы, в которых соблюдение норм языка должно быть особо строгим. Это образование, журналистика, а также государственные и муниципальные системы.

Кроме того, русский язык получает статус языка государствообразующего народа.

Этот законопроект был внесен в Госдуму правительством России 26 октября 2022 года и одобрен нижней палатой парламента 16 февраля 2023 года.