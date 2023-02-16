Госдума приняла закон о защите русского языка от заимствований

Госдума приняла закон, защищающий русский язык от излишнего использования иностранных слов

Госдума 16 февраля приняла во втором и третьем чтениях закон, который призван защищать русский язык от чрезмерного использования иностранных слов и заимствований. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект, направленный против излишнего употребления заимствований, был внесен в Госдуму правительством России 26 октября 2022 года.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», — говорится в пояснительной записке к документу.

В ней также сказано, что принятие данного закона, по мнению его авторов, позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка, являющегося государственным, а также обеспечит контроль за качеством подготовки грамматик, словарей и справочников.

Проверять планируют все нормативные акты

В Госдуме пояснили, что закон вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на их соответствие нормам и правилам русского языка.

Федеральные органы государственной власти должны обеспечивать в том числе с привлечением специалистов и использованием информационных технологий лингвистическую экспертизу (редакторскую проработку) текстов подготавливаемых проектов нормативных правовых актов в целях приведения их в соответствие с нормами современного русского литературного языка

Это позволит обеспечить соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского языка, уточняется в пояснительной записке.

Авторы законопроекта уточняют, что в России появятся нормативные словари, грамматики и справочники, в которых будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка.

Порядок формирования и утверждения списка такой литературы, а также требования к ее составлению, будет определять правительство.

Законодатели давно хотят «защитить» русский язык, но эксперты сомневаются в успехе этого начинания

В июне 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с необоснованным употреблением большого количества иностранных слов в русском языке. Однако, как считает лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина, идея с уменьшением количества таких слов обречена на провал, так как язык нельзя заставить жить по определенным правилам.

В России также подготовлен законопроект о запрете рекламных вывесок на иностранных языках. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская объяснила, что наружную рекламу на других языках не будут запрещать полностью, однако «неохраняемые элементы товарного знака должны быть написаны по-русски».

Ранее в правила орфографии внесли изменения, а в словари добавили слова «ЧВК», «шаурма» и «покерфейс»

В ноябре 2021 года Минпросвещения подготовило проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Это было первое обновление с 1956 года. Причиной стало то, что за прошедшие десятилетия в языке появились новые слова, речевые обороты и конструкции, а также нормы правописания, которые пока не были регламентированы.

В сентябре 2022 года в орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили 151 новое слово, среди которых шаверма, решала, ЧВК, чевэка‌шник, шаурма, тероборон», телеграм-канал, штрафизолятор. Помимо этого, в списке появились слова: антиваксер, бумеры, погуглить и покерфейс.