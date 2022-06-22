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В Институте русского языка отреагировали на идею запретить англицизмы

Ученый-лингвист Левонтина сочла невозможной идею запретить англицизмы в РФ путем закона

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Идея о запрете использования англицизмов в России путем закона невозможна и обречена на провал, заявила ученый-лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина. Ее реакцию приводит радиостанция «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что любой язык нельзя заставить жить по установленным правилам. По словам Левонтиной, споры об использовании заимствований в русском языке не утихают давно. «Языку очень трудно что-либо навязать. Можно придумать, что нужно вместо "селфи" говорить "фотографирование себя". Очевидно, что это не привьется. Инициативы о критике иностранных слов — это вполне естественно», — объяснила она.

По мнению Левонтиной, появление закона о борьбе с иностранными заимствованиями приведет к коррупции. Кроме того, сложно представить, кто будет следить за использованием слов. Если эту процедуру доверят сотрудникам полиции, то результат будет негативный, допустила Левонтина.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента дала поручение комитету по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с засильем иностранных слов в русском языке.

Ранее также сообщалось, что в РАН запланировали согласовать свод новых правил русской орфографии к 2024 году.

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Анна Щербакова
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