В желудке российской пенсионерки нашли десять иголок, восемь монет и гвозди

Подмосковные врачи нашли в желудке пенсионерки десять иголок, восемь монет и два гвоздя

В Подмосковье в желудке пенсионерки нашли гвозди, иголки и монеты. Об этом пишет региональный Минздрав на своем сайте.

Как сообщает ведомство, скорая помощь доставила 72-летнюю женщину в Долгопрудненскую больницу после жалоб на сильные боли в животе. В результате обследования в брюшной полости женщины обнаружили несколько округлых инородных предметов, а также вытянутых и с заостренными концами, что стало поводом для проведения срочной операции.

«Эндоскопическим путем из желудка под рентген-контролем при помощи специальных щипцов были извлечены восемь монет, два гвоздя и десять иголок. Женщине повезло, что не были задеты внутренние органы, и инородные предметы не успели попасть в кишечник, что грозило бы пациентке перфорацией, кровотечением и даже летальным исходом», — рассказал врач-эндоскопист Долгопрудненской больницы Андрей Захаров.

По его словам, операция прошла успешно и заняла час. Сейчас пожилая россиянка чувствует себя хорошо, но продолжает лечение в реанимации. Женщине будет назначен курс лечения у психотерапевта, заключили в подмосковном Минздраве.

Ранее в желудке 21-летней жительницы Подмосковья нашли ком волос весом с новорожденного ребенка. По словам медиков, пациентка поступила к ним с истощением и болями в животе. Кроме того, каждый прием пищи вызывал у женщины тошноту. Чтобы извлечь ком волос, врачам пришлось проводить сложную операцию.