Китайская авиакомпания оказалась невыгодна пассажирам и завершила рейсы в Россию

Китайская Hainan Airlines прекратит летать из Харбина в Хабаровск из-за низкой загрузки

Китайская авиакомпания Hainan Airlines проиграла конкуренцию российской «Авроре» и завершила выполнение рейсов из Харбина в Хабаровск. Об остановке полетов пишет «Амур.Полит.Ру».

Сообщается, что перевозчик прекратил работу с российским Дальним Востоком из-за низкой загрузки самолетов. По словам представителя Российского союза туриндустрии (РСТ) в Хабаровске Валентины Асеевой, лайнеры Hainan Airlines в последнее время перевозили в среднем не более 30 пассажиров (общее число мест на борту 164), что сделало обслуживание направления нерентабельным.

Для пассажиров рейсы Hainan Airlines также оказались невыгодными из-за высокой стоимости: цена на билеты достигала около 60 тысяч рублей туда-обратно, тогда как «Аврора» с февраля начала продавать авиабилеты за 10,6 тысячи рублей в обе стороны. Конкурировать с российской авиакомпанией стало еще сложнее после того, как отечественный перевозчик в марте удвоил количество рейсов.

Асеева добавила, что сейчас Airbus A319 «Авроры» загружены примерно на половину вместимости: компоновка кресел составляет 128 мест, а число пассажиров — от 50 до 70. С апреля авиакомпания увеличит количество рейсов между Хабаровском и Харбином до трех, а также запустит рейсы в Пекин.

Ранее в марте сообщалось, что российская авиакомпания «Аврора» после трехлетнего перерыва возобновит рейсы в Пекин из двух городов — Владивостока и Хабаровска. Отмечалось, что продажа билетов ведется с глубиной до 31 мая 2023.