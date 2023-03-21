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10:24, 21 марта 2023Путешествия

Из двух городов России возобновят рейсы в Пекин после трехлетнего перерыва

Авиакомпания «Аврора» возобновит рейсы в Пекин из Владивостока и Хабаровска

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Российская авиакомпания «Аврора» после трехлетнего перерыва возобновит рейсы в Пекин из двух городов — Владивостока и Хабаровска. Об этом пишет РИА Новости.

Перевозчик будет выполнять рейсы из Владивостока в столицу Китая с 28 марта три раза в неделю. В пресс-службе «Авроры» рассказали, что продажа билетов ведется с глубиной до 31 мая 2023.

Как сообщается на сайте аэропорта Хабаровска, полеты в Пекин возобновятся с 26 марта. Стоимость билетов начинается от 11 905 рублей в одну сторону (без багажа).

Ранее в марте в России зафиксировали ажиотажный спрос на получение китайских виз. Отмечалось, что россияне разобрали свободные слоты на подачу визы за два дня.

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Дарья Рыбак
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