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12:46, 20 марта 2023Путешествия

Россияне массово устремились получать китайские визы

«Ъ»: россияне разобрали свободные слоты на подачу визы в Китай за два дня
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Фото: Thomas Peter / Reuters

В России зафиксирован ажиотажный спрос на получение китайских виз. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина и начальник корпоративного отдела «Визахода» Марина Широкова рассказали «Ъ», что за два дня после возобновления полноценной работы визовых центров Китая россияне разобрали все свободные слоты.

Отмечается, что по состоянию на 17 марта в Москве ближайшая свободная дата на подачу документов — 23 мая, в Санкт-Петербурге — 20 апреля. Пустые окошки из-за отказа заявителей занимают специальные боты.

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Массовый спрос замечен на бизнес-визы — по словам экспертов, многие представители бизнеса стремятся активнее сотрудничать с китайскими партнерами. Кроме того, наблюдается рост бронирований авиабилетов и увеличение поисковых запросов отелей в Китае. При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что выездной турпоток может увеличиться только после запуска программы безвизового группового обмена для организованных групп.

По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, рост турпотока в том числе сдерживает ограниченное авиасообщение. «В Китай могут летать только самолеты без двойной регистрации, а таких бортов у российских авиакомпаний всего 180», — отметил он. По данным OneTwoTrip, сейчас в Поднебесную летают рейсы «Аэрофлота», Air China, China Eastern Airlines и Hainan Airlines. В «Я. Путешествия» отмечают, что средняя стоимость перелета из Москвы в КНР и обратно составляет 47-55 тысяч рублей.

Ранее Консульский департамент МИД КНР сообщил, что с 15 марта возобновится рассмотрение и выдача всех категорий виз иностранным гражданам.

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Дарья Рыбак
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