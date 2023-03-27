Принц Гарри вернулся в Лондон и оказался в суде

Принц Гарри приехал в Лондон для участия в судебном заседании против Associated Newspapers

Принц Гарри, герцог Сассекский, вернулся в Великобританию из США — он явится в суд из-за тяжбы с издателем Daily Mail. Согласно информации The Guardian, он примет участие в судебных заседаниях в качестве пострадавшей стороны в связи с незаконными действиями журналистов британского таблоида.

Герцог Сассекский оказался одной из семи публичных персон, которые подали иски против медиаконгломерата Associated Newspapers. Истцы, в числе которых певец Элтон Джон и актриса Элизабет Херли, обвиняют журналистов в прослушивании телефонов и других вмешательствах в их частную жизнь. Первое заседание по делу состоится в Лондоне в последнюю неделю марта 2023 года.

Адвокаты знаменитостей в 2022 году выпустили заявление, в котором сообщили, что располагают доказательствами того, что издатели Mail, Mail on Sunday и MailOnline вовлечены в криминальную активность. Согласно их информации, владельцы изданий ответственны за наем частных детективов, которые помещали прослушивающие устройства в дома и машины пострадавших, за подкуп отдельных личностей с целью сбора личной информации, в том числе правоохранителей. Согласно данным адвокатов, журналисты выдавали себя за других лиц для получения медицинской информации из частных клиник и лечебных центров и незаконным путем получали данные счетов, детали кредитной истории и денежных переводов.

Daily Mail решительно отверг все предъявленные обвинения. Предварительные слушания пройдут уже в конце марта.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл вряд ли приедут на коронацию Карла III, несмотря на официальное приглашение. По словам инсайдера, даже в случае приезда принца Гарри его жена вряд ли присоединиться к нему.