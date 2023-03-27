Двух россиян нашли мертвыми в хостеле в Москве

В московском хостеле обнаружили тела двух мужчин без видимых телесных повреждений

В понедельник, 27 марта, в хостеле в центре Москвы нашли мертвыми двух россиян. Об этом говорится в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета (СК).

Отмечается, что тела мужчин без видимых телесных повреждений обнаружили в одной из комнат хостела, расположенного на улице Новорогожской. При осмотре места происшествия также были найдены неустановленные вещества.

По данному факту проводится доследственная проверка — опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения. «В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении.

Ранее в марте в подмосковных Химках нашли тело 28-летней стюардессы. Мертвую девушку в ванной обнаружила ее коллега. Обстоятельства случившегося выясняются.