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12:05, 27 марта 2023Путешествия

Двух россиян нашли мертвыми в хостеле в Москве

В московском хостеле обнаружили тела двух мужчин без видимых телесных повреждений

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В понедельник, 27 марта, в хостеле в центре Москвы нашли мертвыми двух россиян. Об этом говорится в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета (СК).

Отмечается, что тела мужчин без видимых телесных повреждений обнаружили в одной из комнат хостела, расположенного на улице Новорогожской. При осмотре места происшествия также были найдены неустановленные вещества.

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По данному факту проводится доследственная проверка — опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения. «В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении.

Ранее в марте в подмосковных Химках нашли тело 28-летней стюардессы. Мертвую девушку в ванной обнаружила ее коллега. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Фариза Бацазова
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