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02:11, 27 марта 2023Из жизни

Нигерийский политик попытался нелегально пересадить дочери чужую почку

Состоятельную чету обвинили в торговле органами после попытки пересадить почку дочери

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Великобритании суд признал нигерийского политика и его жену виновными в торговле органами. Как сообщает The Guardian, состоятельная чета попыталась нелегально пересадить чужую почку своей дочери.

60-летнего Айка Экверемаду, бывшего президента Нигерийского сената, его 56-летнюю жену Беатрис и 51-летнего доктора Обинну Обета обвинили в перевозке молодого мужчины в Великобританию с целью его эксплуатации. Их арестовали в ходе попыток извлечь почку из тела 21-летнего торговца из Нигерии.

Мужчине предложили деньги, чтобы он стал донором для дочери сенатора Сони Экверемады, которой пришлось прекратить обучение в Университете Ньюкасла из-за болезни почек. Хотя орган предназначался именно ей, девушку признали невиновной.

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Привезенного в Великобританию торговца из Нигерии представили британским врачам в качестве кузена Сони. Подкупленный медицинский секретарь в больнице, выступавший в роли переводчика с языка игбо, пытался убедить докторов, что мужчина готов стать донором из альтруистических побуждений.

Прокурор Хью Дэвис сообщил суду, что Экверемаду и Обета обращались с мужчиной и другими потенциальными донорами как с «одноразовыми активами — источниками запасных частей, которые можно купить за деньги». Он также обвинил подсудимых в ведении «холодных и исключительно коммерческих отношений» с жертвой. Дэвис также заявил, что Экверемаду отказался искать донора для дочери среди родственников.

Поведение Экверемаду, успешного юриста и основателя благотворительной организации по борьбе с нищетой, который лично продвигал принятие законов против продажи органов в Нигерии, по словам прокурора, демонстрирует его «чувство превосходства, нечестность и лицемерие».

Эеверемаду не признал свою вину и сообщил суду, что стал жертвой мошеннической схемы. Обета заявил, что потерпевшему не предлагали денежное вознаграждение, и мужчина действовал из соображений альтруизма. Беатрис сказала, что ничего не знала о подготовке операции. Соня отказалась давать показания.

Предоставленные суду фрагменты личной переписки из мессенджера WhatsApp доказали, что Обета выставил Экверемаду счет в размере четырех с половиной миллионов найр (755 тысяч рублей), в которые входили стоимость агентских услуг и оплата донору.

Экверемаду и Обета признали, что указанная в заявлении на визу и медицинских документах информация, согласно которой донор приходится Соне Экверемаду донором, была ложной.

В настоящий момент все трое обвиняемых находятся под стражей. 5 мая будет оглашен первый в своем роде приговор, вынесенный в соответствии с британским Законом о современном рабстве. Подсудимым грозят тюремные сроки.

Ранее сообщалось о подробностях преступления четы Экверемаду и доктора Обета. Дело в отношении нигерийцев было возбуждено, когда потенциальный донор сбежал из больницы, испугавшись операции.

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Антонина Черташ
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